الدوحة في انتظار ردّ إسرائيل على مقترحٍ لوقف إطلاق النار في غزة

ما زالت الدوحة في انتظار ردِّ إسرائيل على مقترح ٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدمته مع مصر، ووافقت عليه حركة حماس مطلع الأسبوع الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "حتى الآن لا يوجد ردٌ رسمي وعلى الطرف الإسرائيلي أن يبدي حقيقة ً ما هي تحفظاتُه على النص الموجود أمامه اليوم".



وكانت حماس أبلغت قطر ومصر موافقتها على المقترح الذي يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يومًا، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.