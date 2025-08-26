بريطانيا ستستقبل مجموعة طلاب من قطاع غزة

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستقبل مجموعة طلاب من قطاع غزة بموجب منح لتمكينهم من مواصلة دراستهم في الجامعات البريطانية.



وأكدت هيئة "بي بي سي" أن هذه الخطوة تشمل نحو أربعين طالبا من غزة، وسيبدأ بعضهم عامهم الدراسي في سنة الماجستير الأولى.



وسيأتي بعض هؤلاء الطلاب إلى بريطانيا من خلال برنامج تموله حكومة حزب العمال، فيما سيقُبل آخرون من خلال منح دراسية خاصة.



ولخروج هؤلاء الطلاب من قطاع غزة الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ حوالى عامين، يتعين عليهم أولا الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية.



وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الطلاب سيخضعون بعد ذلك لتدقيق في هوياتهم في دولة أخرى.