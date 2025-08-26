للمرة الأولى... أوكرانيا تقرّ بدخول القوات الروسية إلى منطقة دنيبروبيتروفسك

أقرّت كييف للمرة الأولى بأن الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا كانت بمنأى عن المعارك العنيفة.



وقال المتحدث باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف لوكالة فرانس برس: "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل"، فيما ينفي الجيش تصريحات موسكو بأنها سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.