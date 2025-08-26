تحقيق الجيش الإسرائيليّ الأوليّ: القوات الإسرائيلية رصدت كاميرا وضعتها حماس

خلص تحقيق الجيش الإسرائيليّ الأوليّ في الضربة التي شنها على مجمع ناصر الطبيّ في قطاع غزة، إلى أنّ القوات الإسرائيلية رصدت كاميرا "وضعتها (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس" في المنطقة لمراقبة قواته.



وكانت القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الواقع في جنوب غزة أمس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل منهم صحافيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.