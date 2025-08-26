بسبب رسوم ترامب... 25 دولة تعلق خدمات البريد مع الولايات المتحدة

أعلن الاتحاد البريدي العالمي في بيان، أن 25 دولة قرّرت تعليق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، في ظلّ تزايد المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأميركية التي ستدخل حيّز التنفيذ عما قريب.



وأعربت الإدارة الأميركية عن نيّتها إلغاء إعفاء جمركي كان يسري على الطرود الصغيرة الواردة إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من التاسع والعشرين من آب.



وأثار هذا القرار سلسلة من الإعلانات من مؤسسات بريدية عدّة، من فرنسا إلى أستراليا مرورا بألمانيا والهند، قالت إنها لم تعد تقبل الطرود الموجّهة إلى الولايات المتحدة، أقلّه على نحو موقت.



وجاء في بيان الاتحاد البريدي العالمي أن "المستثمرين البريديين للدول الأعضاء الخمس والعشرين سبق لهم وأن أخطروا الاتحاد بأنهم علّقوا خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، خصوصا بسبب انعدام اليقين المرتبط بخدمات العبور".



وأوضحت المنظمة الأممية في بيانها أن "هذا التعليق سيبقى قائما بانتظار معلومات وافية عن كيفية تنفيذ السلطات الأميركية لتدابيرها، فضلا عن التطبيق الفعلي للتعديلات التشغيلية المطلوبة".