الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الأربعاء صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية على الدولة العبرية إسنادا لحركة حماس في قطاع غزة.



ويأتي هذا الاعتراض بعد ثلاثة أيام من قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال الجيش في بيان إنّه "إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".

