احتجاز 34 جنديا كولومبيا رهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة

أخبار دولية
2025-08-26 | 23:36
احتجاز 34 جنديا كولومبيا رهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة
احتجاز 34 جنديا كولومبيا رهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة

أعلن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز الثلاثاء أنّ 34 جنديا كولومبيا احتُجزوا رهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة في جنوب البلاد في المنطقة الأمازونية.
     
ولم يوضح الوزير متى سقط الجنود رهائن في أيدي متمردي هيئة الأركان المركزية، الفصيل المنشقّ عن حركة فارك (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) إثر توقيعها اتفاق سلام مع بوغوتا في 2016.
     
وأكّد سانشيز أنّ معارك دارت الأحد بين الجيش والمتمردين أسفرت عن مقتل عشرة من المتمردين وأسر اثنين آخرين.
     
وأوضح الوزير أن الجنود أُسروا إثر "العمل غير القانوني والإجرامي الذي يقوم به بعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية".
     
وفي كولومبيا، غالبا ما يعمد فلاحون مكرهين أو متأثرين بجماعات مسلّحة تفرض سلطتها في المنطقة، إلى احتجاز جنود أو شرطيين.
     

أخبار دولية

جنديا

كولومبيا

رهائن

منطقة

تسيطر

عليها

متمردة

