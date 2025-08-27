الكوليرا يودي خلال شهر بحياة 68 لاجئا سودانيا في مخيم بتشاد

أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 68 شخصا بالكوليرا في شرق البلد منذ الإعلان عن تفشّي الوباء في مخيّم للاجئين السودانيين في أواخر تموز.



وقال تاج الدين محمد الأمامين، مدير الإعلام في الوزارة، لوكالة فرانس برس إنه "منذ الإعلان عن أوّل حالة للكوليرا في مخيّم دوغي للاجئين، وصل مجموع عدد المصابين حتى اليوم (الثلاثاء) إلى 1016 مصابا"، منهم من تعافى ومنهم من نقل إلى المستشفى ومنهم من توفّي وعدد هؤلاء "68 حالة وفاة".



وأعلنت السلطات التشادية عن وباء الكوليرا في أواخر تموز إثر تسجيل أربع وفيات و42 حالة مشبوهة في المخيّم.



والكوليرا الذي يكون عادة مصحوبا بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوّثة ببكتيرا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.

