الكوليرا يودي خلال شهر بحياة 68 لاجئا سودانيا في مخيم بتشاد
أخبار دولية
2025-08-26 | 23:46
الكوليرا يودي خلال شهر بحياة 68 لاجئا سودانيا في مخيم بتشاد
أعلنت وزارة الصحة في تشاد وفاة 68 شخصا بالكوليرا في شرق البلد منذ الإعلان عن تفشّي الوباء في مخيّم للاجئين السودانيين في أواخر تموز.
وقال تاج الدين محمد الأمامين، مدير الإعلام في الوزارة، لوكالة فرانس برس إنه "منذ الإعلان عن أوّل حالة للكوليرا في مخيّم دوغي للاجئين، وصل مجموع عدد المصابين حتى اليوم (الثلاثاء) إلى 1016 مصابا"، منهم من تعافى ومنهم من نقل إلى المستشفى ومنهم من توفّي وعدد هؤلاء "68 حالة وفاة".
وأعلنت السلطات التشادية عن وباء الكوليرا في أواخر تموز إثر تسجيل أربع وفيات و42 حالة مشبوهة في المخيّم.
والكوليرا الذي يكون عادة مصحوبا بإسهال حادّ ناجم عن تناول مياه أو أطعمة ملوّثة ببكتيرا ضمّية. ومن السهل مداواته من خلال إعادة ترطيب المريض خصوصا، لكنه قد يؤدّي إلى الموت في غضون بضع ساعات في حال تعذّر علاجه.
بحياة
لاجئا
سودانيا
بتشاد
0
أخبار دولية
2025-08-06
حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر "بسرعة كبيرة"
أخبار دولية
2025-08-06
حريق غابات في جنوب فرنسا يودي بحياة شخص وينتشر "بسرعة كبيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال
0
آخر الأخبار
2025-06-11
حريق في خزان للميثانول بميناء بوشهر جنوب إيران يودي بحياة 3 على الأقل
آخر الأخبار
2025-06-11
حريق في خزان للميثانول بميناء بوشهر جنوب إيران يودي بحياة 3 على الأقل
0
آخر الأخبار
2025-08-23
المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان: 8 وفيات و242 إصابة جديدة بمرض الكوليرا في إقليم دارفور اليوم
آخر الأخبار
2025-08-23
المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان: 8 وفيات و242 إصابة جديدة بمرض الكوليرا في إقليم دارفور اليوم
0
أخبار دولية
04:09
مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران
أخبار دولية
04:09
مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية في جنوب شرق إيران
0
أخبار دولية
03:43
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران
أخبار دولية
03:43
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن عودة مفتشيها إلى إيران
0
أخبار دولية
03:11
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
03:11
قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:21
صاروخ "ستارشيب" العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات
أخبار دولية
00:21
صاروخ "ستارشيب" العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات
0
منوعات
2025-08-25
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ
منوعات
2025-08-25
في مصر... زهور الياسمين تذبل في مواجهة تغيّر المناخ
0
أخبار لبنان
07:40
القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة
أخبار لبنان
07:40
القوات اللبنانية: مواقف نعيم قاسم المتناقضة جذريا مع مصلحة لبنان العليا تشكل استمرارا للاعتداء الإيراني على السيادة
0
أمن وقضاء
2025-08-21
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
2025-08-21
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
0
أمن وقضاء
02:01
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
أمن وقضاء
02:01
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
0
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
أخبار لبنان
03:13
بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أنتم عيدنا الـ40 وقصصكم وذكرياتكم عبر شاشتنا... #LBCI40
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أنتم عيدنا الـ40 وقصصكم وذكرياتكم عبر شاشتنا... #LBCI40
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
1
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
2
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
3
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
4
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
5
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
أخبار لبنان
14:07
جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية
6
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
7
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
