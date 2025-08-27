لقاء جمع الشيباني وفالكونر... وبحث في تعزيز العلاقات بين سوريا والمملكة المتحدة

إلتقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق عضو البرلمان البريطاني ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة المتحدة، إضافةً إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

