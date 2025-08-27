الجيش الإسرائيلي: سنضيف مركزين لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن إسرائيل ستضيف مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين تتوقع نقلهم إلى هناك عندما ينفذ الجيش خططه الرامية للسيطرة على مدينة غزة.



وذكر في بيان أن العمل سيكتمل في الأيام المقبلة، ليحل المركزان محل المركز الموجود في حي تل السلطان ويرفعا عدد مراكز التوزيع إلى خمسة.



وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن 10 أشخاص جدد توفوا بسبب سوء التغذية والجوع، ما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن هذين السببين إلى 313، منهم 119 طفلًا، منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو عامين.