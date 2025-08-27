إطلاق نار في مدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

هرعت الشرطة إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا.وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس: "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".وقال والتز: "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.