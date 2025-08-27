الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري

إفتتح الرئيس السوري أحمد الشرع فعاليات معرض دمشق الدولي بعد توقف لسنوات، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية.



وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد الشرع على أن سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري، مؤكدًا التزام الدولة بتحسين واقع الخدمات الأساسية، وبإصلاح القطاع المصرفي بهدف تعزيز بيئة الاستثمار.