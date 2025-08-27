وزير خارجية البحرين يتلقى أوراق إعتماد السفير الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني تسلم اليوم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى مملكة البحرين.