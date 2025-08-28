قتلى وجرحى في هجوم جوي روسي على كييف

دوّت في كييف ليل الأربعاء-الخميس انفجارات عنيفة، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، في حين أعلنت السلطات المحليّة أنّ هجوما صاروخيا بالستيا روسيا كبيرا استهدف العاصمة الأوكرانية وأوقع ثلاثة قتلى وتسعة جرحى على الأٌقلّ.



وكشف رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تلغرام أنّ "هجوما بالستيا روسيا" طال ثلاثة على الأقلّ من أحياء كييف وتسبّب خصوصا باندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.



وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة في منشور أنّه "وفقا للمعلومات العملياتية، ارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة أشخاص، والجرحى إلى تسعة. ومن بين القتلى طفل".



ورأى مراسل لفرانس برس عددا من سكّان العاصمة وهم يفرّون إلى ملجأ تحت الأرض حيث راحوا يتابعون الأخبار على تلغرام. ولجأ آخرون إلى مترو الأنفاق حاملين معهم أكياس نوم.



وخارج العاصمة، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عن "هجوم ضخم" روسي تسبّب بانقطاع التيّار الكهربائي في منطقة فينيتسا (وسط) وأدّى إلى تأخير في حركة القطارات.