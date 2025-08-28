الزعيم الكوري الشمالي يحضر الإثنين المقبل في بكين الاستعراض العسكري الضخم

أعلنت الصين أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيحضر العرض العسكري الضخم المقرّر تنظيمه في بكين في 3 أيلول إحياء للذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.وكشف مساعد وزير الخارجية الصيني هونغ لي خلال مؤتمر صحافي، أن كيم سيحضر هذا العرض إلى جانب 26 رئيس دولة وحكومة آخرين من بينهم خصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.