المفاوض التجاري الياباني يلغي زيارة إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا ألغى زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة وذلك لأنه لا تزال هناك نقاط تحتاج إلى نقاش على مستوى فرق العمل قبل إجراء محادثات على مستوى أعلى.وكان أكازاوا يخطط في البداية لزيارة الولايات المتحدة اليوم الخميس لصياغة تأكيد مكتوب للتفاصيل المالية لحزمة استثمارات تبلغ 550 مليار دولار موجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تقاسم العائدات بين الولايات المتحدة واليابان.واتفقت واشنطن وطوكيو في تموز على فرض رسوم جمركية مخفضة نسبتها 15 بالمئة على الواردات من اليابان في مقابل حزمة من الاستثمارات الموجهة إلى الولايات المتحدة من خلال قروض وضمانات مدعومة من الحكومة، لكن تفاصيل ما اتفق عليه الجانبان اتسمت بالضبابية.