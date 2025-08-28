أوكرانيا تعلن تنفيذ هجوم على مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليل

روسيا: تدمير 102 مسيرة أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن 7 مناطق

وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تعمل في كل ميادين القتال ليل نهار من أجل أمن إسرائيل