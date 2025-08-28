روسيا: تدمير 102 مسيرة أوكرانية استهدفت ما لا يقل عن 7 مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد أحبطت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية، وتمكنت من تدمير 102 مسيرة خلال الليل.



وأشارت الوزارة الى أن الطائرات المسيرة استهدفت ما لا يقل عن سبع مناطق.