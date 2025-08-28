بعد الضربات على كييف... روسيا تؤكد قصف أهداف عسكرية

أعلنت روسيا أنها قصفت أهدافا عسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد تأكيد السلطات مقتل 14 شخصا على الأقل في هجوم جوي واسع على كييف طال مباني سكنية.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة تستهدف "مؤسسات للمجمع العسكري-الصناعي وقواعد جوية في أوكرانيا"، مؤكدة أنها حققت أهدافها.