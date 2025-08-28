الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي

تعرض مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف لأضرار جراء هجوم جوي روسي واسع طال العاصمة الأوكرانية ليل الأربعاء الخميس، بحسب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.



وندد كوستا في منشور على منصة إكس بـ"ليلة جديدة من الهجومات الصاروخية الروسية القاتلة على أوكرانيا"، مبديا تعاطفه مع "الضحايا الأوكرانيين وأيضا أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضرر مبناها في هذه الضربة الروسية المتعمدة".



وشدد على أن التكتل "لن يخضع للترهيب"، قائلا: "العدوان الروسي لن يؤدي سوى لزيادة عزيمتنا للوقوف بجانب أوكرانيا وشعبها".