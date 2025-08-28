وفد صيني يزور الولايات المتحدة هذا الاسبوع لبحث المسائل التجارية

أعلنت الصين أن ممثل التجارة الدولية لي شينغانغ سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع على رأس وفد لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين.



وأوضح المتحدثة باسم الوزارة هي يونغكيان أن "الصين تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة للاستمرار في استخدام آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الصينية الأميركية، وتسوية المشكلات القائمة من خلال الحوار والمشاورات ندا للند، والحفاظ معا على نمو سليم ومستقر ومستديم للعلاقات الاقتصادية والتجارية" بين البلدين.