كل دول الناتو ستنفق 2% من ناتجها الاجمالي على الدفاع في 2025

أخبار دولية
2025-08-28 | 05:59
كل دول الناتو ستنفق 2% من ناتجها الاجمالي على الدفاع في 2025

أكد حلف شمال الأطلسي أن كل دوله الأعضاء البالغ عددها 32، ستخصص 2 في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للانفاق في المجال الدفاعي هذه السنة، بينما تستعد لزيادات إضافية كبيرة خلال العقد المقبل.
     
وبحسب أحدث البيانات التي نشرها الحلف، سيبلغ كل الأعضاء، بمن فيهم بلجيكا وكندا وإسبانيا وإيطاليا، هذا الهدف بحلول نهاية 2025. واحتاجت هذه الدول الى زهاء عشرة أعوام لتحقيق ما وضعه الحلف هدفا له في العام 2014 عقب إعلان روسيا ضمّ شبه جزيرة القرم.
     
لكن دول الناتو تعهدت بزيادة الانفاق بشكل إضافي بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني.
     
وتعهد الأعضاء في حزيران بأن يصل إنفاقهم الى 5 في المئة من الناتج المحلي بحلول سنة 2035. وتوزع هذه النسبة بين 3,5% للانفاق العسكري، و1,5% للانفاق المرتبط بالأمن.
     
ورجح الحلف أن يتجاوز إنفاق الدول الأعضاء خلال السنة الحالية 1500 مليار دولار (1290 مليار يورو).
     
ويهدف تعزيز الانفاق الدفاعي للحلف الى مواجهة التهديدات الروسية. وسبق لمسؤولين عسكريين وأمنيين غربيين أن حذّروا من أن موسكو ستكون قادرة على مهاجمة دولة عضو في الناتو في غضون ثلاثة الى خمسة أعوام في حال توقفت الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.

أخبار دولية

حلف شمال الأطلسي

الناتو

الدفاع

