الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كل دول الناتو ستنفق 2% من ناتجها الاجمالي على الدفاع في 2025
أخبار دولية
2025-08-28 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كل دول الناتو ستنفق 2% من ناتجها الاجمالي على الدفاع في 2025
أكد حلف شمال الأطلسي أن كل دوله الأعضاء البالغ عددها 32، ستخصص 2 في المئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للانفاق في المجال الدفاعي هذه السنة، بينما تستعد لزيادات إضافية كبيرة خلال العقد المقبل.
وبحسب أحدث البيانات التي نشرها الحلف، سيبلغ كل الأعضاء، بمن فيهم بلجيكا وكندا وإسبانيا وإيطاليا، هذا الهدف بحلول نهاية 2025. واحتاجت هذه الدول الى زهاء عشرة أعوام لتحقيق ما وضعه الحلف هدفا له في العام 2014 عقب إعلان روسيا ضمّ شبه جزيرة القرم.
لكن دول الناتو تعهدت بزيادة الانفاق بشكل إضافي بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني.
وتعهد الأعضاء في حزيران بأن يصل إنفاقهم الى 5 في المئة من الناتج المحلي بحلول سنة 2035. وتوزع هذه النسبة بين 3,5% للانفاق العسكري، و1,5% للانفاق المرتبط بالأمن.
ورجح الحلف أن يتجاوز إنفاق الدول الأعضاء خلال السنة الحالية 1500 مليار دولار (1290 مليار يورو).
ويهدف تعزيز الانفاق الدفاعي للحلف الى مواجهة التهديدات الروسية. وسبق لمسؤولين عسكريين وأمنيين غربيين أن حذّروا من أن موسكو ستكون قادرة على مهاجمة دولة عضو في الناتو في غضون ثلاثة الى خمسة أعوام في حال توقفت الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.
أخبار دولية
حلف شمال الأطلسي
الناتو
الدفاع
التالي
ماكرون يندد بـ"الترهيب والهمجية" الروسية بعد الضربات على كييف
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-25
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
أخبار دولية
2025-06-25
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
0
أخبار دولية
2025-06-25
الدول الأعضاء في الناتو تتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
أخبار دولية
2025-06-25
الدول الأعضاء في الناتو تتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
0
أخبار دولية
2025-08-19
رؤساء أركان دول الناتو يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-19
رؤساء أركان دول الناتو يعقدون اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء بشأن أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-07-07
محافظ بنك إسرائيل: الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي
آخر الأخبار
2025-07-07
محافظ بنك إسرائيل: الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:40
الكرملين: روسيا تبقى مهتمة بمحادثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا
أخبار دولية
06:40
الكرملين: روسيا تبقى مهتمة بمحادثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا
0
أخبار دولية
06:38
برنامج الأغذية العالمي: الزيادة القليلة في المساعدات لا تكفي لوقف الجوع في غزة
أخبار دولية
06:38
برنامج الأغذية العالمي: الزيادة القليلة في المساعدات لا تكفي لوقف الجوع في غزة
0
أخبار دولية
06:35
الاتحاد الأوروبي يستدعي مبعوث روسيا بعد تضرر مقر بعثته في الضربات على كييف
أخبار دولية
06:35
الاتحاد الأوروبي يستدعي مبعوث روسيا بعد تضرر مقر بعثته في الضربات على كييف
0
أخبار دولية
06:23
فون دير لايين: الضربات على كييف تظهر أن روسيا لن يثنيها شيء عن "ترهيب" أوكرانيا
أخبار دولية
06:23
فون دير لايين: الضربات على كييف تظهر أن روسيا لن يثنيها شيء عن "ترهيب" أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:37
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
أخبار لبنان
07:37
ماكرون اتصل بالرئيس عون: الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-01
هل انتشر مقاتلو الايغور والشيشان المتشددون على الحدود الشرقية مع لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-01
هل انتشر مقاتلو الايغور والشيشان المتشددون على الحدود الشرقية مع لبنان؟
0
حال الطقس
2025-07-13
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-07-13
استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
2025-08-27
فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها
أخبار لبنان
2025-08-27
فريد البستاني: الادعاء على وزير الصناعة السابق خطوة جيّدة يجب متابعتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
7
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
8
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More