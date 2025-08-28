ماكرون يندد بـ"الترهيب والهمجية" الروسية بعد الضربات على كييف

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الترهيب والهمجية" اللذين تمارسهما روسيا في حق أوكرانيا، بعد هجوم جوي واسع على كييف أسفر عن سقوط 14 قتيلا على الأقل.



وكتب ماكرون على منصة إكس: "629 صاروخا وطائرة مسيّرة في ليلة واحدة على أوكرانيا: هذه هي إرادة السلام الروسية. ترهيب وهمجية"، منددا بـ"أشد العبارات بهجمات لا معنى لها ووحشية بشكل بالغ".