ستارمر يتهم بوتين بـ"تخريب الآمال بتحقيق السلام" في أوكرانيا بعد ضربات كييف
أخبار دولية
2025-08-28 | 06:20
ستارمر يتهم بوتين بـ"تخريب الآمال بتحقيق السلام" في أوكرانيا بعد ضربات كييف
اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"تخريب الآمال بتحقيق السلام" في أوكرانيا، بعد الهجوم الصاروخي الدامي على كييف ليل الأربعاء الخميس.
وقال ستارمر: "بوتين يقتل الأطفال والمدنيين ويخرّب الآمال بتحقيق السلام. يجب أن يتوقف حمام الدم هذا"، مؤكدا أن الضربات التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل بحسب السلطات الأوكرانية، أدت كذلك الى "تضرر" مبنى المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة.
أخبار دولية
كير ستارمر
بوتين
أوكرانيا
التالي
فون دير لايين: الضربات على كييف تظهر أن روسيا لن يثنيها شيء عن "ترهيب" أوكرانيا
ماكرون يندد بـ"الترهيب والهمجية" الروسية بعد الضربات على كييف
السابق
