وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الحكومة الخميس إلى البدء بضم مناطق من قطاع غزة إذا استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها.



وخلال مؤتمر صحافي في القدس، قدم الوزير اليميني المتطرف الذي يعارض بشدة أي اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع منذ نحو عامين، خطته لـ"الانتصار في غزة بحلول نهاية العام".



وبموجب مقترح سموطريتش، سيوجه إنذار نهائي الى حماس لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم الحركة في تشرين الاول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب.

