إطلاق 33 عسكريا كولومبيا احتُجزوا في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة

أعلنت هيئة حقوقية كولومبية الخميس أنّ 33 عسكريا أُطلقوا بعدما احتُجزوا لثلاثة أيام في جنوب البلاد في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة.



وقالت إيريس مارين، أمينة المظالم في كولومبيا، إنّه "في هذه اللحظات ينسحب الجنود" من المنطقة التي كانوا محتجزين فيها.



وخاض هؤلاء الجنود معارك ضارية مع المتمردين قبل أن يعمد حوالى 600 من سكان المنطقة يوم الإثنين إلى منعهم من المغادرة، في خطوة اعتبرتها حكومة الرئيس اليساري غوستافو بيترو "عملية اختطاف".



وناشدت أمينة المظالم مواطنيها عدم وصم السكان الذين احتجزوا هؤلاء العسكريين.