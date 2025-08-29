الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السويد تستدعي السفير الروسي احتجاجا على الهجوم على كييف
أخبار دولية
2025-08-29 | 08:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
السويد تستدعي السفير الروسي احتجاجا على الهجوم على كييف
استدعت السويد السفير الروسي احتجاجا على الضربات الروسية على كييف والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن استدعاء السفير جاء "احتجاجا على الهجمات الروسية المتواصلة على المدن الأوكرانية والمدنيين".
وكتبت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد على منصة إكس: "من الواضح أن روسيا لا ترغب في السلام في ظل استمرار هجماتها في أنحاء أوكرانيا. حان الوقت الآن لزيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات".
وأشارت الى أن الحكومة السويدية "تريد أن ترى سلاما عادلا ودائما في أوكرانيا".
وشنت روسيا الخميس ضربات بصواريخ ومسيرات على مبان تضم شققا سكنية في العاصمة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال، وإصابة حوالي 50 آخرين. كما تضررت بعثة الاتحاد الأوروبي ومبنى المركز الثقافي البريطاني ومكاتب مؤسستين إعلاميتين.
أخبار دولية
تستدعي
السفير
الروسي
احتجاجا
الهجوم
التالي
زيلينسكي: روسيا حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-29
إسرائيل تستدعي السفير الهولندي احتجاجا على حظر هولندا دخول وزيرين
أخبار دولية
2025-07-29
إسرائيل تستدعي السفير الهولندي احتجاجا على حظر هولندا دخول وزيرين
0
آخر الأخبار
2025-06-13
الخارجية الإيرانية: استدعاء سفيرة سويسرا راعية مصالح أميركا في إيران احتجاجًا على دعم واشنطن للهجوم الإسرائيليّ
آخر الأخبار
2025-06-13
الخارجية الإيرانية: استدعاء سفيرة سويسرا راعية مصالح أميركا في إيران احتجاجًا على دعم واشنطن للهجوم الإسرائيليّ
0
آخر الأخبار
2025-06-24
قطر تستدعي السفير الإيراني غداة الهجوم على قاعدة العديد الأميركية
آخر الأخبار
2025-06-24
قطر تستدعي السفير الإيراني غداة الهجوم على قاعدة العديد الأميركية
0
أخبار دولية
2025-06-13
الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سويسرا الراعية للمصالح الأميركية عقب الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
2025-06-13
الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سويسرا الراعية للمصالح الأميركية عقب الهجوم الإسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:04
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف الحرب
أخبار دولية
12:04
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف الحرب
0
أخبار دولية
11:56
ماكرون: إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي فسيعني ذلك أنه "تلاعب" بترامب
أخبار دولية
11:56
ماكرون: إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي فسيعني ذلك أنه "تلاعب" بترامب
0
أخبار دولية
11:54
بعد قرار تركيا... حماس تطالب بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد اسرائيل
أخبار دولية
11:54
بعد قرار تركيا... حماس تطالب بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد اسرائيل
0
أخبار دولية
11:52
واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
11:52
واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-25
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
أمن وقضاء
2025-08-25
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06
في الانتخابات البلدية في زغرتا... العين على اتحاد بلديات القضاء
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06
في الانتخابات البلدية في زغرتا... العين على اتحاد بلديات القضاء
0
آخر الأخبار
2025-08-24
الإخبارية السورية: دورية إسرائيلية تضم مدرعة وسيارتين محملتين بالجنود توغلت في بلدتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة
آخر الأخبار
2025-08-24
الإخبارية السورية: دورية إسرائيلية تضم مدرعة وسيارتين محملتين بالجنود توغلت في بلدتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة
0
أخبار لبنان
2025-04-11
علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة
أخبار لبنان
2025-04-11
علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:57
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
أخبار لبنان
10:57
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
0
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
0
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
0
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
4
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
5
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More