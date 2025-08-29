زيلينسكي: روسيا حشدت ما يصل إلى 100 ألف جندي قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو حشدت حوالى 100 ألف جندي قرب بوكروفسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنّها جزء من أراضيها.



وقال زيلينسكي لصحافيين: "هناك حشد وتمركز للعدو. ما يصل إلى 100 ألف جندي، هذا ما لدينا حتى صباح اليوم. إنّهم يستعدون لعمليات هجومية على أي حال"، معلنا أن القوات الأوكرانية تعمل على التصدي لقوات روسية في منطقة سومي على الحدود الشمالية الشرقية.