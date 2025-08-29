براك يعبر عن ثقته بالرئيس السوري: أهدافه تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة

وضع الرئيس السوري أحمد الشرع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في مدينة حمص، كما قصد مدينة حماة وعرض لاوضاعها مع وجهاء المنطقة، وذلك في أول زيارة رسمية له لهذه المدن، منذ توليه منصبه.



وأشارت وكالة سانا السورية الى أن جولة الرئيس تأتي تأكيداً على حرص الدولة السورية على التواصل المباشر مع أبنائها والاستماع إلى تطلعاتهم.

من جهة أخرى، عبّر المبعوث الأميركي توم براك عن ثقته بالرئيس السوري، معتبرًا أن أهدافه الحالية تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة.