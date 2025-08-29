الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-08-29 | 11:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وتزيد هذه الخطوة غير العادية من تقارب إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الإسرائيلية التي ترفض بشدة إقامة دولة فلسطينية وتسعى لاستبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور مستقبلي في غزة.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت أن "إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام".
كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن "حرب قانونية" من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وعبارة "الحرب القانونية" كان ترامب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى.
وقالت الخارجية الأميركية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف "محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية" و"الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية".
وبموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة كدولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنها ملتزمة بالاتفاق من خلال سماحها بوجود البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.
أخبار دولية
واشنطن
فلسطينيين
تأشيرات
الأمم المتحدة
التالي
مادورو: "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتحدة فنزويلا
إطلاق 33 عسكريا كولومبيا احتُجزوا في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:27
الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
10:27
الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-08-10
رئيس وزراء أستراليا: سنعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2025-08-10
رئيس وزراء أستراليا: سنعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
14:13
إسرائيل: قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "مبادرة شجاعة"
أخبار دولية
14:13
إسرائيل: قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "مبادرة شجاعة"
0
أخبار دولية
2025-08-25
الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
أخبار دولية
2025-08-25
الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:18
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" في شأن عدم منح تأشيرات
أخبار دولية
15:18
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" في شأن عدم منح تأشيرات
0
أخبار دولية
15:16
بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا
أخبار دولية
15:16
بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا
0
أخبار دولية
14:13
لندن وباريس وبرلين تؤكد أن تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لا يزال مطروحا
أخبار دولية
14:13
لندن وباريس وبرلين تؤكد أن تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لا يزال مطروحا
0
أخبار دولية
14:13
إسرائيل: قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "مبادرة شجاعة"
أخبار دولية
14:13
إسرائيل: قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "مبادرة شجاعة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
0
أخبار دولية
11:54
بعد قرار تركيا... حماس تطالب بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد اسرائيل
أخبار دولية
11:54
بعد قرار تركيا... حماس تطالب بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد اسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
0
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
4
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
5
أخبار لبنان
03:04
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
أخبار لبنان
03:04
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
6
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
7
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
8
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More