أوكرانيا: روسيا تطلق 537 مسيرة و45 صاروخًا في هجوم ليلي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 510 من أصل 537 طائرة مسيرة و38 من أصل 45 صاروخًا أطلقتها روسيا في هجوم ليلي.



وقالت في بيان على تطبيق تيليغرام إنها سجلت أيضًا خمس ضربات صاروخية و24 هجومًا بطائرات مسيرة استهدفت سبعة مواقع، في حين تساقطت الشظايا في 21 موقعًا.