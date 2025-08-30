الجيش الأوكراني: إستهداف مصفاتي نفط روسيتين خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أنه استهدف مصفاتي نفط كراسنودار وسيزران الروسيتين خلال الليل.



وسجل الجيش وقوع عدة انفجارات وحريق في مصفاة كراسنودار التي قال إنها تنتج ثلاثة ملايين طن من المنتجات النفطية الخفيفة سنويًا في منطقة كراسنودار.



وأشار الجيش إلى أن حريقًا اندلع أيضًا في موقع مصفاة سيزران في منطقة سامارا والتي بلغت طاقتها الإنتاجية 8.5 مليون طن سنويًا قبل آب.