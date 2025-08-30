مصر توقع إتفاقات للنفط والغاز مع شركات عالمية بقيمة 340 مليون دولار

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم السبت توقيع أربع اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة تزيد على 340 مليون دولار لاستكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط ودلتا النيل.



وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيات تشمل صفقة بقيمة 120 مليون دولار مع شركة شل و100 مليون دولار مع شركة إيني الإيطالية.