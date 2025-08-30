إغلاق حديقة حيوان دلهي بعد إصابة طائري لقلق بإنفلونزا الطيور

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن فحوصًا أجريت على طائري لقلق نفقا في حديقة حيوان دلهي أظهرت إصابتهما بالسلالة إتش5إن1 شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور، ما دفع السلطات إلى إغلاق حديقة الحيوان اعتبارًا من اليوم السبت.



وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري اختبار عينة من طائر نافق آخر كان يعيش في الأسر، في الوقت الذي تنفذ فيه السلطات تدابير الأمن البيولوجي والمراقبة المكثفة لمنع انتشار الفيروس إلى الحيوانات الأخرى والبشر.



وستظل حديقة الحيوانات مغلقة حتى صدور أوامر أخرى.



ويشكل انتشار إنفلونزا الطيور مصدر قلق كبير للحكومة وصناعة الدواجن، إذ قد يتسبب في نفوق الطيور وفرض قيود تجارية، فضلًا عن خطر انتقال العدوى إلى البشر.