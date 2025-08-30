اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة

نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدا للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.



وقالت سبولياريتش في بيان: "من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية"، واصفة خطط الإجلاء بأنها "ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب بل لا يمكن فهمها".