رئيس الوزراء: إسبانيا تدعم الرئيس الفلسطيني بعد رفض الولايات المتحدة "الجائر" منحه تأشيرة

تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليؤكد دعم مدريد له بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ووصف سانتشيث هذا القرار في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بأنه "جائر".