فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية.وقال قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "مقر الأمم المتحدة في نيويورك مكان حيادي في خدمة السلام، ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعًا لأي قيود".وجاء القرار الأميركي قبل بضعة أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ستدفع فرنسا باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.