مقتل رئيس سابق للبرلمان الأوكراني بالرصاص في غرب أوكرانيا

اغتيل النائب الأوكراني أندري باروبي، الرئيس السابق للبرلمان، بطلقات رصاص في لفيف في غرب أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الوطنية، مشيرة إلى أنها تبحث عن مطلق الرصاص.



ولا تزال ملابسات هذه الحادثة مجهولة حتّى الساعة.



وأعلنت الشرطة الأوكرانية إطلاق نار وقع في لفيف السبت. وقالت قوى الأمن إن الضحية وهي "شخصية عامة وسياسية معروفة جدّا توفّيت في موقع الحادثة متأثّرة بجراحها".



وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أنه النائب أندري باروبي الذي تولّى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019.



وندّد زيلينسكي بـ"جريمة قتل فظيعة"، متعهّدا بفتح تحقيق للكشف عن ملابساتها.



وأعلنت السلطات أنها تبحث عن مطلق النار.



وكان باروبي قد شارك في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها أوكرانيا تأييدا لإنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وعرفت بـ"الثورة البرتقالية" أوّلا في 2004، ثمّ التجمّعات في ساحة ميدان سنة 2014.