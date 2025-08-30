الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انقسام بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة

أخبار دولية
2025-08-30 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انقسام بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
انقسام بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة

انقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشدة بشأن الحرب في قطاع غزة، إذ دعا البعض إلى ممارسة التكتل ضغوطا اقتصادية قوية على إسرائيل بينما أوضح آخرون أنهم غير مستعدين للذهاب إلى هذا الحد.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لدى وصولها لحضور اجتماع مع الوزراء في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن: "إننا منقسمون حول هذه القضية... إذا لم يكن لدينا صوت موحد... حول هذا الموضوع، فلن يكون لنا صوت على الساحة العالمية. لذلك فإنها بالتأكيد معضلة كبيرة".

وأشارت كالاس الى أنها "ليست متفائلة كثيرا" بأن الوزراء يمكن أن يتفقوا حتى على اقتراح وصفته بأنه "متساهل"، لأنه أقل صرامة من الخيارات الأخرى، والذي يقضي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامج لتمويل الأبحاث تابع للاتحاد الأوروبي.

وأدت الحرب، التي تشنها إسرائيل ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول 2023، لتسليط الضوء على الخلافات عميقة الجذور بين دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، حيال الشرق الأوسط.

وتنتقد حكومات عديدة بالاتحاد الأوروبي أفعال إسرائيل في الحرب، خصوصا فيما يتعلق باستشهاد المدنيين والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. لكنها لم تتمكن من الاتفاق على إجراءات سياسية أو اقتصادية مؤثرة من التكتل.

ودعت دول، مثل ايرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس: "إذا لم يتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي الآن ويفرض عقوبات على إسرائيل، فمتى سيفعل؟ ما الذي يمكن أن يتطلبه الأمر أكثر من ذلك؟ إن الأطفال يتضورون جوعا".

أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي

الحرب

غزة

إسرائيل

LBCI التالي
الرئيس الصيني: بكين ستظل شريكا يعتمد عليه للأمم المتحدة
مقتل رئيس سابق للبرلمان الأوكراني بالرصاص في غرب أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-24

الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط داخلية للتحرك ضد إسرائيل بشأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-07

انقسام داخل القيادة الإسرائيلية بشأن عملية عسكرية جديدة في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-14

وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر من بروكسل: نرحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-15

متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:21

الرئيس الصيني: بكين ستظل شريكا يعتمد عليه للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
07:35

مقتل رئيس سابق للبرلمان الأوكراني بالرصاص في غرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:36

فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
06:26

رئيس الوزراء: إسبانيا تدعم الرئيس الفلسطيني بعد رفض الولايات المتحدة "الجائر" منحه تأشيرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:21

سلام: التنمية المستدامة ضرورة وطنية واللامركزية الإدارية التزام دستوري وإصلاحي

LBCI
صحف اليوم
00:21

"محاولات لإيقاع لبنان في المحظور"... هذا ما كشفه مسؤول لـ"الجمهورية"

LBCI
أخبار دولية
06:21

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة

LBCI
أخبار دولية
06:26

رئيس الوزراء: إسبانيا تدعم الرئيس الفلسطيني بعد رفض الولايات المتحدة "الجائر" منحه تأشيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى

LBCI
أخبار لبنان
06:39

المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع

LBCI
أخبار دولية
06:36

فرنسا تندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية

LBCI
أخبار لبنان
06:30

متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها

LBCI
أخبار لبنان
16:00

باسيل: أصبحنا ضد السلاح عندما أخذ البلد الى حرب لا شأن لنا بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران

LBCI
حال الطقس
13:54

اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً

LBCI
فنّ
12:00

بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
07:21

طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!

LBCI
أمن وقضاء
03:05

أمن الدولة: توقيف مطلوب خطير بجرم إدارة شبكات دعارة بين الضاحية وجونية

LBCI
أخبار لبنان
13:29

لعرض ومناقشة خطة الجيش لحصر السلاح... جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل

LBCI
أمن وقضاء
12:15

الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
09:46

بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

LBCI
حال الطقس
02:42

إليكم تفاصيل الطقس...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More