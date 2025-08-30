وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية سيطرت على قرية كوميشوفاخا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على قرية كوميشوفاخا في منطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.



ونفّذت القوات ضربات ناجحة بأسلحة عالية الدقة على منشآت صواريخ وطيران أوكرانية، إضافة إلى مطارات عسكرية في البلاد.