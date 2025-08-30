عائلات تغادر حيًا علويًا قرب دمشق بعد تهديدات بإخلاء مساكنها

غادرت عشرات العائلات منازلها، في حي تقطنه غالبية علوية، قرب دمشق، بعدما هدد مسلحون أفرادها بترك بيوتهم وممتلكاتهم، وفق ما نقل سكان لوكالة فرانس برس.



وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان بأنّ فصيلًا مسلحًا اقتحم الخميس حي السومرية، الواقع غرب دمشق، مهددًا سكانًا ينتمون إلى الطائفة العلوية، بإخلاء بيوتهم، خلال يومين من دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم.



ولفت المرصد إلى أنّ عمليات إخلاء جرت يومي الخميس والجمعة "تخللها عنف وترهيب عبر استخدام عصي كهربائية لإجبار السكان على الخروج، ما تسبب بحالة فوضى وخوف بين الأهالي، ودفع العديد منهم إلى الهرب فيما بقي آخرون عالقين".