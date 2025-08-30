الاتحاد الأوروبي يحث الولايات المتحدة على مراجعة قرار منع مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات بالأمم المتحدة

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد حثوا الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها عدم السماح لمسؤولين فلسطينيين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وكشفت كالاس، في تصريح لها عقب اجتماع للوزراء في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن، أنها طلبت من حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات الأسبوع المقبل لحزمة عقوبات أخرى على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.