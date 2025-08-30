رئيس هيئة الأركان العامة الروسية: هجمات للقوات الروسية لا هوادة فيها على امتداد خط الجبهة في أوكرانيا

تشن القوات الروسية هجمات لا هوادة فيها على امتداد خط الجبهة في أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.



وأوضح جيراسيموف أنّ روسيا تسيطر الآن على 99.7 في المئة من منطقة لوجانسك الأوكرانية و79 في المئة من منطقة دونيتسك و74 بالمئة من منطقة زابوريجيا و76 في المئة من منطقة خيرسون.



وقال إنه منذ آذار سيطرت روسيا على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي في أوكرانيا وسيطرت على 149 قرية.