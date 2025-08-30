مسؤول أميركيّ: الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات لـ80 مسؤولًا فلسطينيًا بينهم عباس

رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لنحو 80 مسؤولًا فلسطينيًا بينهم الرئيس محمود عباس، يعتزمون حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية.



وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الجمعة أنها قررت "إلغاء ورفض" منح تأشيرات "لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".



وأوضح المسؤول الأميركيّ أنّ "عباس يشمله هذا الإجراء، إضافة إلى نحو 80 مسؤولًا آخر في السلطة الفلسطينية".