المستشار الألمانيّ: لا أتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية

أعلن المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس أنّه لا يتوقع توقف الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا عندما تعجز موسكو عن مواصلتها لأسباب اقتصادية وعسكرية.



وقال ميرتس: "الجهود المبذولة في الأسابيع الماضية لاقت نهجًا أكثر عدوانية من النظام في موسكو ضد السكان في أوكرانيا".



ولفت إلى أنّ "هذا لن يتوقف حتى نضمن معًا أنّ روسيا، على الأقل لأسباب اقتصادية وربما أيضًا لأسباب عسكرية لم تعد قادرة على مواصلة هذه الحرب".