مودي يؤكد دعم الهند لتسوية سلمية في أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن رئيس الوزراء أكد دعمه لتسوية سلمية في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وذكر المكتب في بيان، أن زيلينسكي عرض وجهة نظره بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مودي أكد دعم الهند للجهود الرامية إلى استعادة السلام في أقرب وقت ممكن.



وقال البيان: "استعرض الزعيمان أيضا التقدم المحرز في الشراكة الثنائية بين الهند وأوكرانيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك".