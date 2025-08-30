اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة: نأسف إزاء قرار عدم منح تأشيرات الدخول

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال يلول المقبل.



ودعت اللجنة الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه.



وأكّدت أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي.



وشددت اللجنة على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، والرئيس محمود عباس في المضي ببرنامج الحكومة الإصلاحيّ والالتزامات التي جدّد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعمًا للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطينيّ.



وحذّرت من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوّض جهود السلام في مواجهة التصعيد وانتشار العنف واستمرار الصراع.