مقتل 12 في غارة جوية شنها الجيش السوداني على عيادة بدارفور

ذكرت وكالة فرانس برس في منشور على منصة إكس اليوم الأحد أن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في منطقة دارفور جراء غارة جوية شنها الجيش السوداني على عيادة.



ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه التقارير حتى الآن.