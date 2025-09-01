محكمة أميركية تعلّق ترحيل 600 طفل غواتيمالي من الولايات المتحدة

علقت محكمة أميركية عملية ترحيل أكثر من 600 قاصر من غواتيمالا غير مصحوبين بذويهم، في انتكاسة جديدة للرئيس دونالد ترامب وسياسته الصارمة ضد الهجرة.



وكان هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في الولايات المتحدة يواجهون خطر الإعادة إلى بلادهم بموجب شروط اتفاق مبرم بين الولايات المتحدة وغواتيمالا، وفق ما أفادت وثيقة قضائية من المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن.



لكن الحكم الذي صدر عقب شكوى طارئة قدمتها مجموعة للدفاع عن حقوق المهاجرين، أوقف موقتا ترحيلهم لمدة 14 يوما على الأقل.



وكانت مجموعة "المركز الوطني لقانون الهجرة" انتقدت قرار إدارة ترامب بإعادة هؤلاء الأطفال واتهمها بـ"انتزاع أطفال ضعفاء وخائفين من أسرّتهم ومحاولة إعادتهم إلى الخطر" خلال عطلة عيد العمال.



وقال إيفرين أوليفاريس وهو أحد المسؤولين في المنظمة غير الحكومية: "نحن نشعر بالارتياح لأن المحكمة منعت حدوث هذا الظلم قبل أن يعاني مئات الأطفال ضررا لا يمكن إصلاحه".



وتقدمت المجموعة بدعوى جماعية نيابة عن مئات الأطفال الغواتيماليين الذين قالت إنهم معرضون "لخطر وشيك بالترحيل غير القانوني من الولايات المتحدة".



وأشارت الى أن إجراءات الحكومة "تعرّض الأطفال لأخطار بإعادتهم إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد".



ويمثل الحكم انتكاسة قانونية أخرى لترامب الذي تولى منصبه في كانون الثاني مع وعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ تستهدف ملايين المهاجرين غير النظاميين.