غويانا: أعيرة نارية أطلقت من فنزويلا على قارب يحمل مواد انتخابية

نددت غويانا الأحد، بإطلاق "أعيرة نارية" من فنزويلا على قارب كان ينقل مواد انتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة الاثنين، في منطقة إيسيكويبو التي تطالب بها كراكاس.



وأفاد الجيش والشرطة في بيان مشترك بأن "الدورية استجابت على الفور" ولم يبلغ عن وقوع إصابات، وبأن الحادث وقع قرابة الساعة 14,30 ظهرا (18,30 ت غ) في بلدة بامبو على طول نهر كويوني الحدودي.